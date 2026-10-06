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TBMM'de gelecek hafta İzleme Komisyonu ve Mekke Anlaşması ele alınacak

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TBMM'de gelecek hafta İzleme Komisyonu ve Mekke Anlaşması ele alınacak
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TBMM'de gelecek hafta, İzleme Komisyonu için parti temsilcilerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanması planlanıyor. Aynı hafta, eleştirilere konu olan Mekke Anlaşması'nın uygun bulma kanun teklifinin Dışişleri Komisyonu'nda gündeme gelmesi planlanıyor.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Fon krizine ilişkin tartışmalarla mesaisine başlayan TBMM'de, önümüzdeki hafta süreçle ilgili İzleme Komisyonu çalışmaları ve eleştirilerin hedefi olan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın gündeme gelmesi hedefleniyor.

Çerçeve yasanın çıkmasının ardından TBMM'de sürecin izlenmesiyle ilgili kurulması planlanan İzleme Komisyonu ile ilgili siyasi parti gruplarının temsilcilerinin önümüzdeki hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanması planlanıyor.

TBMM'de yeni yasama yılıyla birlikte çerçeve yasada öngörülen çalışmalara ilişkin hazırlıklar da başladı. Bu kapsamda önümüzdeki hafta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında siyasi partilerin temsilcileriyle bir toplantı yapılması ve İzleme Komisyonu'nun nasıl oluşturulacağına ilişkin müzakerelerde bulunulması bekleniyor. Komisyonun hangi partiden kaç kişiden oluşacağının ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi öngörülüyor.

TBMM'de 10 Ağustos'ta kabul edilen ve "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kanunda TBMM Başkanlığı tarafından, kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacağı ve bu komisyonun kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyip tavsiyelerde bulunabileceği hükmü yer alıyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Önümüzdeki günlerin bir başka gündem maddesi de eleştirilere konu olan Mekke Anlaşması. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçen ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, "bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik, barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesini ve bölgede artan istikrarsızlık karşısında ortak caydırıcılık kapasitesinin artırılmasını" amaçlıyor. Muhalefet partileri, bölgedeki dengeler açısından önem taşıyan bu anlaşmanın içeriğinin açıklanması çağrısında bulundu.

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla sunulacak "uygun bulma kanun teklifinin" gelecek hafta Dışişleri Komisyonu'nda gündeme gelmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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