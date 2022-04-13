TBMM'de 'fiili gensoru' ve 'Cemal Kaşıkçı' tartışması

Tbmm Genel Kurulu'nda, CHP'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili 'fiili gensoru önergesi' vermesi üzerine tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. CHP grubu, bir uluslararası anlaşmanın görüşülmesi için planlanan süreyi 'fiili gensoru önergesi' görüşmesine çevirmek istedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gensoru maddesinin gelmesi için yüce Meclisimizin irade koyması lazım. Süreler ona örtüştüğü için fiili gensoru olarak kullanacağız. Milletimiz adına bu yetkiyi fiilen kullanıyoruz" dedi.

Öte yandan Mahir Ünal'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sık sık sözlü tartışma yaşandı.