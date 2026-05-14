Bakan Göktaş: "Engelsiz Bir Türkiye Hedefi Sosyal Devlet Anlayışımızın Ana Eksenlerinden Biri"

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında TBMM'de "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" paneli düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmaları anlattı. Göktaş, "Engelsiz bir Türkiye hedefi sosyal devlet anlayışımızın ana eksenlerinden biridir" dedi.

Engelliler Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla TBMM'de "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" paneli düzenlendi. Panelde, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Panelde konuşan Bakan Göktaş, eğitimde fırsat eşitliği, erişilebilirlik, istihdam ve insan hakları başlıklarının ele alınacağını belirterek, "Bugün eğitimde ve sosyal hayatta fırsat eşitliği, engelsiz bir gelecek paneli için bir aradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çatısı altında düzenlenen böylesi kıymetli bir toplantıda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Engelliler Haftası'nın toplumsal dayanışmayı güçlendirmesini temenni eden Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her altı kişiden birinin engellilik gerçeğiyle yaşadığını, UNICEF analizlerine göre ise dünyada her 10 çocuktan birinin engelli olduğunu söyledi. Göktaş, "Bu gerçek engelsiz bir hayat hedefinin bütün toplumu kapsayan güçlü bir sorumluluk alanı olduğunu gösteriyor" dedi. Engelli bireylere yönelik politikaların yalnızca sosyal politika başlığı altında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, istihdamdan şehir planlamasına, dijitalleşmeden insan haklarına kadar her alanı kapsayan temel bir kalkınma alanıdır" diye konuştu.

Son 24 yılda engelli bireylere yönelik hizmetlerde önemli dönüşümler gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, "Hak temelli, erişilebilir ve kapsayıcı sosyal hizmetlerle daha adil bir toplum için çalıştık. Hedefimiz ise engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama, bilgiye, teknolojiye, kültüre, spora ve karar alma süreçlerine eşit şekilde erişimini güçlendirmek" dedi.

"EKPSS ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Kamuda görev yapan engelli memur sayısının 82 bin 880'e ulaştığını açıklayan Göktaş, "2012 yılında başlatılan EKPSS uygulaması engelli vatandaşlarımızın kamu istihdamına erişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan atamalarla kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı ve tam 15 kat arttı" ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Göktaş, dört ilde başlatılan aile temelli ulusal erken müdahale programıyla 0-8 yaş arası çocukların gelişim süreçlerinin desteklendiğini söyledi. Otizmli bireyler ve aileleri için hizmetlerin daha bütüncül hale getirildiğini belirten Göktaş, "Geçtiğimiz hafta Türkiye'de ilk defa Ulusal Otizm Web Portalı'nı otizmgov.tr adresiyle hizmete açtık" dedi.

Evde bakım yardımından bugüne kadar 518 bin ailenin faydalandığını kaydeden Göktaş, bakım verenlere aylık 13 bin 878 lira destek sağlandığını açıkladı. Göktaş, "Bu destek ekonomik katkının ötesinde bir anlama sahip. Aile bütünlüğünü koruyan ve engelli bireyin kendi yaşam çevresinde desteklenmesini sağlayan önemli bir sosyal hizmet modelidir. Bir bina engelli bireylerin kullanımına uygun değilse orada hizmet eksik kalır. Bir dijital platform rahatça kullanılamıyorsa bilgiye ulaşım sınırlanır. Bir ulaşım sistemi kolay kullanımı desteklemiyorsa sosyal hayata katılım zorlaşır. Bu nedenle bu meseleyi sadece fiziksel düzenlemelerle sınırlı görmüyoruz. Herkesin hayatın her alana eşit biçimde katılabilmesini, güçlü ve kapsayıcı bir toplumun temel şartı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"HİZMET KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Engelsiz Türkiye" mobil uygulamasının hizmete sunulduğunu belirten Göktaş, işitme engelli vatandaşlara yönelik "Ailem Engelsiz İletişim Merkezi" üzerinden bugüne kadar 315 binden fazla çağrı alındığını, 286 binden fazla görüşmeye çevrim içi destek sağlandığını açıkladı. Göktaş, konuşmasının sonunda, "Engelsiz bir Türkiye hedefi sosyal devlet anlayışımızın ana eksenlerinden biri. Bu hedefe ulaşmak için mevzuatı güçlendirmeye, hizmet kapasitemizi arttırmaya ve dijital imkanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Kurumlararası koordinasyonu büyüten ve toplumsal farkındalığı kalıcı hale getiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Her vatandaşımızın eşit haklarla, güvenle ve onurla yaşadığı bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA