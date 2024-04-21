TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

(ANKARA) - TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis bahçesinde '23 Nisan Milli Egemenlik Konseri' düzenlendi. Konserde AKP İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu sahne aldı.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis bahçesinde bu akşam 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi.

Meclis Şeref Kapısı önündeki konsere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

AKP İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosunun konseri, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı. Konserde, Yücel Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" 4 çocuk solist eşliğinde ilk kez seslendirildi. Marşı seslendiren çocuklardan biri Filistin atkısı açtı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti.

1071'DEN 2024'E MAPPİNG GÖSTERİSİ

Konserin ardından geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping (haritalama) gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı. Işık ve mapping gösterisi 8 dakika sürdü.