MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu: 'Kan ve Kin Bitti'

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısının tamamlanmasıyla yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Artık Türkiye'de kan ve kin de bitmiştir. Bu memleketin en derin yarası kapanmıştır. Yarım asırdır dağları süren Mehmetçik'in asil kanı artık terörden tek damla dahi akmayacaktır." dedi.

Adan, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen MHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin yalnızca bir il kongresi olmadığını, Milliyetçi Hareket Partisinin yarım asrı aşan mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" projesinin hukuki altyapısının tamamlanarak son safhasına ulaştığını ifade eden Adan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edilmesiyle sürecin önemli bir aşamasının geride bırakıldığını belirtti.

Yakın Türkiye tarihinin en müstesna dönemlerinden birisini yaşadıklarını dile getiren Adan, "Bu kanunla beraber işin mührü vurulmuş, imza atılmıştır. Artık Türkiye'de kan ve kin de bitmiştir. Bu memleketin en derin yarası kapanmıştır. Yarım asırdır dağları süren Mehmetçik'in asil kanı artık terörden tek damla dahi akmayacaktır. Ay yıldızlı sancağımız tabutların üzerinde değil, ufukların ötesinde dalgalanacaktır." ifadesini kullandı.

Adan, "Terörsüz Türkiye" ile tarihin seyrinde yeni bir başlangıç yapıldığını, Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir kalkınmasına ve birlikteliğine engel olan terör sorunundan kurtulduğunu söyledi.

MHP teşkilatlarına da "Terörsüz Türkiye" sürecinin topluma anlatılması konusunda önemli görevler düştüğünü belirten Adan, partililerin kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye'nin Türk milliyetçilerinin düşüncesinden doğduğunu belirten Adan, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle devlet politikasına dönüştüğünü ve sonuçlandığını ifade etti.

Adan, sürecin dış müdahalelerle değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye Projesi, Batı başkentlerinden devşirilen taktiklerle, okyanus ötesinden gelen talimatlarla yürümemiştir. Hamle, milletin selameti için milletin evlatları tarafından hayata geçirilmiştir. Başkalarının bizi sürüklediği kardeş kavgalarından, fitne tuzaklarından kaybedecek tek bir damla kanımız, analarımızın gözünden akacak tek bir damla yaşımız yoktur." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olabilmesi için birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini dile getiren Adan, terör sorununun çözülmesinin ülkenin iç barışına ve kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Adan, "Terörle mücadeleye harcanan paranın, enerjinin, insan kaynağının yeni adresi Türkiye Yüzyılı'nın inşa çalışmaları olacaktır. İnanıyoruz ki Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin sağlam temel taşları üzerinde yükseltecektir." dedi.

MHP'nin bundan sonraki temel görevinin toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek olduğunu belirten Adan, Alevi, Kürt, Caferi, Sünni, Türk ve farklı kimliklere sahip vatandaşların Türkiye'nin ortak değerleri etrafında buluşması gerektiğini kaydetti.

"İstanbul sahipsiz, kimsesiz, kaderine terk edilmiş"

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz da ülkücü hareketin karşılaştığı zorluklara rağmen çizgisinden taviz vermediğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinde MHP'nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi, milli birlik ve dayanışma temelinde inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bu hedefin önemli bir parçası olduğunu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul'un Türkiye açısından taşıdığı öneme işaret eden Yılmaz, "İstanbul sahipsiz, kimsesiz, kaderine terk edilmiş. Bugün İstanbul'un sokaklarında İstanbul'da yaşayan vatandaşımıza yapılan zulüm bu fetih kentinde, Peygamberimizin müjdesine mazhar olan bu şehirde bize yapılan reva değil. Ne İstanbul'u sahipsiz bırakacağız, ne İstanbul'u kimsesiz bırakacağız, ne İstanbul'u sevdasız bırakacağız, ne de İstanbul'u fetih ruhundan yoksun kılacağız." ifadesini kullandı.

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Yılmaz, İstanbul'un bir nimet değil, geçmişten kalan bir emanet olduğunu, kentin kazanımlarını koruyacaklarını söyledi.

Yılmaz, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm önerilerini anlatacaklarını, Türk kadınlarıyla birlikte kent siyasetinde yeni bir dönem başlatacaklarını kaydetti.

Seçime tek listeyle giren Volkan Yılmaz'ın MHP İstanbul İl Başkanı seçildiği kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yılmaz, MYK üyeleri, milletvekilleri, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA