TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Doğan Bekin'i Makamında Kabul Etti

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında Komisyon üyeleri Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i makamında kabul etti.

TBMM Resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

