TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Doğan Bekin'i Makamında Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor çalışmaları çerçevesinde Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i makamında kabul etti.

TBMM Resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kaynak: ANKA / Güncel
