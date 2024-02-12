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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti. Kabulde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Numan Kurtulmuş Cüneyt Yüksel Milletvekili Cahit Özkan AK Parti İstanbul Denizli Ürdün Diplomasi Politika Güncel Haberler

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