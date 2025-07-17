TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekillerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekillerini Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul ederek Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TBMM Başkanvekilleri Bozdağ, Bingöl, Buldan ve Adan'ı kabul ettiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

Kaynak: AA / Muhammet Emin Avundukluoğlu - Güncel
Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi

Olursa yılın transferi! Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.