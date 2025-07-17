TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekillerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TBMM Başkanvekilleri Bozdağ, Bingöl, Buldan ve Adan'ı kabul ettiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.