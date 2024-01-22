TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti.

Numan Kurtulmuş'un AKP heyetini kabul ettiği TBMM'nin resmi twitter hesabından bugün bir fotoğrafla birlikte duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti."