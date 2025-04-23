TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de: "23 Nisan, Geleceğimizi İnşa Etme Azmimizin Bir Vesilesi"

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne "23 Nisan sadece ülkemizin çocukları için değil; savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksullukların ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için de bir bayram aynı zamanda onları hatırlama günüdür. 23 Nisan'ın geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışımızın da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Geçmişin mirasına layık bir gelecek inşa etmek için, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunma kararlılığımızı bir kere daha teyit ediyoruz" yazdı.

TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir avlusuna geldi. Kurtulmuş ve devlet erkanı, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı ve mozoleye kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Boğzdağ, Gülizar Bicer Karaca ile Celal Adan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ali Murat Nas, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Aziz Atatürk. 23 Nisan 1920'de Aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık ideali ile açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Millet Meclisi bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini devletini güçlendirmektir. Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir.

Kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her zaman hatırlayarak, Cumhuriyet'imizin 2. asrını her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı yapma idealini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Günümüzde ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha önemli bir sorumluluktur.

23 Nisan sadece ülkemizin çocukları için değil; savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksullukların ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için de bir bayram aynı zamanda onları hatırlama günüdür. 23 Nisan'ın geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışımızın da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Geçmişin mirasına layık bir gelecek inşa etmek için, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunma kararlılığımızı bir kere daha teyit ediyoruz.

Zat-ı Aliniz başta olmak üzere 1.Meclis'ten bu yana milli egemenliğe sahip çıkan tüm milletvekillerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."