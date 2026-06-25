Kurtulmuş'tan Venezuela'ya taziye

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela'nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş paylaşımında, "Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı can kayıpları bizleri derinden üzmüştür. Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela'nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA