Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Geçtiğimiz mart ayında radikal bir karar alarak oturduğu evi satan ve tüm parasıyla 1 kilogram külçe altın alan vatandaş, piyasalardaki sert çakılışla büyük bir finansal şok yaşadı. "1-2 yıla 4 ev alacağım" diyerek kiraya çıkan iki çocuk babası yatırımcının birikimi, altındaki küresel dalgalanma nedeniyle sadece 3 ayda 592 bin TL değer kaybetti.

EVİ SATIP KİRAYA GEÇTİ, VARINI YOĞUNU ALTINA YATIRDI

Mart ayının sonlarında sosyal medyada ve ekonomi kulislerinde büyük tartışma yaratan o yatırım kararı, altındaki sert düşüş trendiyle birlikte hüsrana dönüştü. Evli ve iki çocuk babası olan bir vatandaş, gelecekte daha büyük bir servet elde etme amacıyla gayrimenkulünü nakde çevirdi. Ailesiyle birlikte kiraya taşınan talihsiz yatırımcı, ev satışından elde ettiği tüm birikimle 27 Mart 2026 tarihinde tam 1 kilogram külçe altın satın aldı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

GRAM VE ONS ALTIN TEPE TAKLAK

Ocak ayından bu yana küresel faiz beklentileri ve güçlenen dolar endeksiyle baskı altında kalan altın piyasası, son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek yerli yatırımcıyı ters köşe yaptı. Yatırımın yapıldığı 27 Mart 2026 tarihinde 4.404 dolar olan altının onsu bugün 3.979 dolara kadar geri çekildi. Yurt içinde ise aynı tarihte 6.510 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, bugün itibarıyla 5.918 TL bandına kadar çakıldı.

3 AYDA 592 BİN TL’LİK DEV ERİME

Fiyatlardaki bu sert düşüş, 1 kilogramlık külçe altının değerini adeta eritti. 27 Mart'ta 6 milyon 510 bin TL ödenerek alınan külçe altının piyasa değeri, bugün 5 milyon 918 bin TL'ye kadar geriledi. Böylece ailenin tek güvencesi olan ana parada yaşanan net kayıp tam 592 bin TL'ye ulaştı.

"DALGA GEÇENLERİ İLERİDE GÖRECEĞİM, 4 EV ALACAĞIM"

Yaşadığı devasa zarara rağmen kararının arkasında duran ve umudunu kaybetmeyen yatırımcı, sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere ve kendisiyle dalga geçenlere şu sözlerle meydan okumuştu: "Evliyim, 2 çocuğum var. Evimizi satıp kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Şu an sosyal medyada bu durumla dalga geçenler var, hepsini ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma hâlâ gönülden inanıyorum."