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Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük
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Geçtiğimiz Mart ayında oturduğu evi satıp kiraya geçerek tüm birikimiyle 1 kilogram külçe altın alan iki çocuk babası vatandaş, piyasalardaki sert düşüşle sarsıldı. Yatırım yaptığı dönemde 6.510 TL olan gram altının 5.918 TL’ye, ons altının ise 3.979 dolara gerilemesiyle toplamda 592 bin TL zarar eden yatırımcı, sosyal medyadaki eleştirilere "1-2 yıl sonra altın sayesinde 4 ev alacağıma hâlâ inanıyorum" sözleriyle meydan okudu.

  • Bir vatandaş, mart 2026'da evini satarak tüm parasıyla 1 kilogram külçe altın aldı.
  • Altının ons fiyatı 27 Mart 2026'da 4.404 dolardan 3.979 dolara, gram fiyatı 6.510 TL'den 5.918 TL'ye düştü.
  • Yatırımcının külçe altını 3 ayda 592 bin TL değer kaybetti.

Geçtiğimiz mart ayında radikal bir karar alarak oturduğu evi satan ve tüm parasıyla 1 kilogram külçe altın alan vatandaş, piyasalardaki sert çakılışla büyük bir finansal şok yaşadı. "1-2 yıla 4 ev alacağım" diyerek kiraya çıkan iki çocuk babası yatırımcının birikimi, altındaki küresel dalgalanma nedeniyle sadece 3 ayda 592 bin TL değer kaybetti.

EVİ SATIP KİRAYA GEÇTİ, VARINI YOĞUNU ALTINA YATIRDI

Mart ayının sonlarında sosyal medyada ve ekonomi kulislerinde büyük tartışma yaratan o yatırım kararı, altındaki sert düşüş trendiyle birlikte hüsrana dönüştü. Evli ve iki çocuk babası olan bir vatandaş, gelecekte daha büyük bir servet elde etme amacıyla gayrimenkulünü nakde çevirdi. Ailesiyle birlikte kiraya taşınan talihsiz yatırımcı, ev satışından elde ettiği tüm birikimle 27 Mart 2026 tarihinde tam 1 kilogram külçe altın satın aldı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

GRAM VE ONS ALTIN TEPE TAKLAK

Ocak ayından bu yana küresel faiz beklentileri ve güçlenen dolar endeksiyle baskı altında kalan altın piyasası, son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek yerli yatırımcıyı ters köşe yaptı. Yatırımın yapıldığı 27 Mart 2026 tarihinde 4.404 dolar olan altının onsu bugün 3.979 dolara kadar geri çekildi. Yurt içinde ise aynı tarihte 6.510 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, bugün itibarıyla 5.918 TL bandına kadar çakıldı.

3 AYDA 592 BİN TL’LİK DEV ERİME

Fiyatlardaki bu sert düşüş, 1 kilogramlık külçe altının değerini adeta eritti. 27 Mart'ta 6 milyon 510 bin TL ödenerek alınan külçe altının piyasa değeri, bugün 5 milyon 918 bin TL'ye kadar geriledi. Böylece ailenin tek güvencesi olan ana parada yaşanan net kayıp tam 592 bin TL'ye ulaştı.

"DALGA GEÇENLERİ İLERİDE GÖRECEĞİM, 4 EV ALACAĞIM"

Yaşadığı devasa zarara rağmen kararının arkasında duran ve umudunu kaybetmeyen yatırımcı, sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere ve kendisiyle dalga geçenlere şu sözlerle meydan okumuştu: "Evliyim, 2 çocuğum var. Evimizi satıp kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Şu an sosyal medyada bu durumla dalga geçenler var, hepsini ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma hâlâ gönülden inanıyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaranKurt:

Mal 4 yıl sonra ev yerindemi duracak ve sen şimdi 600 yakın altından kaybettin 6 ay Çin'de evlere en az 400.000 fark artı birde odedigin kiraylarla alım satimla 1.200.000 kaybettin zeki cocuk

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Haber YorumlarıDragoz:

ben bu salak salak haberlere asla inanmıyorum ne altın ne döviz bunlar tasarruf aracı değildir ha belki paranı aynı yerde tutabilir banka ya faize koy garanti gelir altınn döviz aşırın artıp sende kendini karda zannediyosan o ara zatem bütün tüketim ürünleri başta gayri menkul araç fiyatları o artışı da geçmiş demektir ortalıkta dolaşan uzman kılıklı tiplere aldanmayın o patlıcak bu patlıcak diyenlere onlar birer manipülatördür ve aslında beyanları yasak olması gerekir

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Haber YorumlarıFLOZOF:

zeka küpü

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