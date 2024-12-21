Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddeti küçük ama korkuttu

Numan Kurtulmuş: Suriye'de 61 Yıllık rejim halkın mücadelesiyle yıkıldı

Numan Kurtulmuş: Suriye'de 61 Yıllık rejim halkın mücadelesiyle yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile düzenlediği basın toplantısında, " Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir. Bundan sonra Suriye'de bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıkların temsil edildiği, demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"HALKINA TEPEDEN BAKAN BİR REJİM HALKIN MÜCADELESİYLE SONA ERMİŞTİR"

Bölgedeki çatışmaların ve iç türbülansların sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin Suriye'de oynadığı önemli role vurgu yapan Kurtulmuş, "Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir. Bundan sonra Suriye'de bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıkların temsil edildiği, demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir" diye konuştu.

"ÜMİT EDERİM Kİ İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SON BULUR"

İsrail'in Gazze'de 1,5 yıldır devam eden soykırımı nedeniyle yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 50 bini aşkın insanın öldüğünü belirten Kurtulmuş, dünyanın gözü önünde insanların hayattan koparıldığını, şehirlerin yok edildiğini, canlı olan ne varsa hayattan silindiğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Böylesine ağır bir vahşetin maalesef dünyanın gözü önünde işlenmesine rağmen hala dünya bu saldırganlığı durduramamıştır. Ümit ederiz ki en kısa zamanda İsrail'in dizginlenmesi, bu saldırganlığının önlenmesi ve artık hayatta kalanlarının, 'hayattan bir an evvel biz de gitsek' diyerek neredeyse dua ettikleri Gazzelilere barışın, esenliğin gelmesi için Türkiye olarak her türlü çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ümit ederim ki orada da İsrail'in saldırganlığı son bulur ve dünya kamuoyunun, uluslararası camianın baskısıyla adil, kalıcı bir barışın temin edilmesi mümkün olur."

Sözlerinin sonunda ülkedeki yoğun programına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş konuşmasını, ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluğa kalıcı etkiler bırakması, iki ülke arasındaki dostluğun kıyamete kadar baki kalması dileklerini ileterek tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Sırra kadem basan Hasan Arat'tan flaş hamle
img

Mini elbisesiyle ortalığı salladı
img

Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

Barcelona Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 23 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Terazi, Balık, Oğlak burcu yorumu! 23 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport Plus CANLI izle! (BARCELONA ATLETİCO MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.