TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'i Ziyaret Etti... Özgür Özel: 'Meclis'in Dahil Olmadığı Hiçbir Süreç Başarılı Olamaz'

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM grubundaki makam odasında ziyaret etti. Görüşmede, Meclis Başkanlığı seçimleri ve "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı. Özgür Özel, "Bu konunun Meclis'teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı verecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM grubundaki makam odasında ziyaret etti. Numan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Sayın Abdülhamid Gül ile birlikte grubumuzu ziyaret ettiler. Büyük bir memnuniyetle kendilerini karşıladık. Siyasette tabii zaman çok hızlı geçiyor. İki yıl önce de ilk aday olduğunda Sayın Başkan gelmişti. Bugün de Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili düşüncelerini paylaşmak üzere ziyarette bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

"Sayın genel başkana ve grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum. Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili, ikinci devreyle ilgili fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu süre içerisinde Meclisteki işleyişi gözden geçirme fırsatımız oldu. Aynı şekilde 'Terörsüz Türkiye' adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkılarını beklediğimizi, bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuda açık olduğumuzu ve burada sağlam, Meclis'in tamamını kapsayan komisyonla yolumuza devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan biri olarak duran bütün terör belasından Türkiye'nin kurtulması için müştereken hangi adımlar atılabilir onları müzakare ettik. Siyaset böyle bir şeydir. Farklı fikirleriniz olsa bile bir araya gelerek onları açık yüreklilikle, demokratik olgunluk içerisinde fikrinizi çok net söyleyerek, millete faydalı olacak konuları tartışma imkanını bulursunuz. Böylece bu görüşmemizin bizatihikendisinin bile Türkiye demokrasisinin katkıda bulunacağına inanıyorum."

"Meclis'te komisyon ile sürdürülmesini yıllardır söyleriz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Başkanı adayı belli mi?" sorusuna, "Herhalde pazar günü akşama kadar adayımızı belirlememiz gerekiyor. Onu Grup Başkanvekillerimiz ilan ederler. Şu an için henüz bir isim belirlemedik" dedi. Özel, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği komisyona üye verecek misiniz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Biz hem terörsüz Türkiye, hem demokratik Türkiye'yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun Meclis'teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Ekim ayından itibaren bunu hemen her konuşmamda dile getirmiştim. Şimdi Meclis'te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz. Tabii komisyonun ne şekilde kurulacağı, ne şekilde çalışacağı çok önemli. Bu konuda en büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Biz o konuda kendi görüş ve düşüncelerimizin genel perspektifini Sayın Başkan ile paylaştık. İlerleyen süreçlerde partimizin görüşlerine başvuruldukça, bunları paylaşırız. Ama parlamento konuşulan yerdir. Meclis'in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Biz bu meselede hem Meclis'in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Toplumsal mutabakat için başta şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş olan herkesin bu süreçlerden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını, toplumsal mutabakat açısından çok önemli görüyoruz. Bu noktadaki görüşlerimizi Başkanımızla paylaştık. Bundan sonra Meclis çatısı altındaki her çalışmaya Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı verecektir."

Kurtulmuş, "Komisyonun zamanı belli mi?" sorusuna, görüşmelerin komisyonun olgunlaşmasına katkı sağladığını belirterek şu yanıtı verdi:

"Sayın Bahçeli ile görüştük. Diğer siyasi partilerle yapacağımız görüşmelerde de komisyonla ilgili kanaatleri alacağız. Hepimizin uzlaşabileceği bir çalışma takvimi oluşturarak bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz."