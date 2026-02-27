TBMM Başkanı Kurtulmuş: Örgütün Tüm Unsurlarıyla Feshi ve Silah Bırakması Temin Edilecek

(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin tamamen siyasetin kontrolünde yürütüldüğünü belirterek, örgütün tüm bileşenleriyle feshi ve silah bırakmasının beklendiğini söyledi. Kurtulmuş, "Raporun ortak noktalarından birisi de kritik eşik olarak tanımladığımız, örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki Filizi Köşk'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin tamamen siyasetin kontrolünde ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, örgütün tüm unsurlarıyla kendini feshetmesi ve silah bırakmasının sağlanacağını dile getirdi.

"Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek en önemli mesele"

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin atılan adımları dile getiren Kurtulmuş, 26 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'te ve 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılış töreninde gündeme getirdiği Türkiye'nin iç kalesini tahkim etme meselesinin, Türkiye siyasetinin en önemli, en öncelikli konularından birisi haline geldiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti Grubu'yla temas etmesi ve arkasından parti grup toplantılarında dile getirdiği açılımlarla birlikte Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye"yi inşa etme sürecinde önemli adımlar attığını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene bugün 27 Şubat'ta İmralı, silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ve bunun da dönemin gereği olduğunu ilan eden bir açıklama yapmıştı. O açıklamasında özellikle örgütün kuruluşuna neden olan ideolojik yapının çöktüğünü ve Türkiye'de artık silahlı mücadele döneminin gereğinin kalmadığını çünkü inkar politikaları geride kaldığı için Türkiye'de demokratik bir sürecin açılması ile ilgili fikirlerini beyan etmiştir. Ardından neredeyse bütün siyasi partiler bu sürece sahip çıkan yaklaşımlarıyla, sürecin yürümesi için önemli destek oldular. Sonunda da Türkiye'de ilk sefer siyaset bütünüyle sorumluluk alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptığımız komisyon, çok verimli görüşmeler, tartışmalar sonucunda nihai bir rapor hazırlamış oldu."

"Endişeleri gideren bir rapor hazırlandı"

Terör meselesinin çözülmesi için geçmiş dönemlerdeki girişimleri anımsatan Kurtulmuş, "Bu konunun, milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşulması, tartışılması ve bir hal yolunun bulunması fırsatı doğmamıştı. İlk sefer böyle bir fırsat doğdu. Bu fırsatı bir parti hariç bütün siyasi partiler komisyona milletvekili vererek, samimiyetle, içtenlikle bu sürece katkı sunarak önemli bir yol alınmasına vesile oldular." diye konuştu.

Kurtulmuş, komisyonda herkesin üzerine düşeni gayretli bir şekilde yapmaya çalıştığını ve 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporunun kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortak rapor, en başta toplumumuzun bazı kesimlerinde var olan 'endişeli destek' diye de tabir edilen, o süreçte dile getirilen hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan bir rapordur. Evet, partilerin kendi görüşleri var, farklı terminolojileri var; aslında onların hepsi de komisyon raporunun ekinde verilerek partilerin siyasi tutum belgeleri deklare edilmiş oldu. Bu ise herkesin ortaklaştığı bir rapordur. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması ve hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin bu süreci tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim."

"İmralı'dan gelen açıklama önemli"

Bugün İmralı'dan yapılan ikinci açıklamaya işaret eden Kurtulmuş, "Örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılması yolundaki önemli bir açıklamadır. Buraya örgütün bütün bileşenlerinin dikkat etmesi ve buradan ilan edilen karara uyması beklenmektedir." dedi.

"Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, ailelerini, gazilerimizi tedirgin edecek bir şey olmayacak"

Meclis'te dün akşam şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptıklarını anımsatan Kurtulmuş, "Orada da ifade ettim. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, ailelerini, gazilerimizi tedirgin edecek, onların beğenmeyeceği hiçbir şey bu süreçte gündeme gelmemiş, bundan sonra da gelmeyecek, böyle bir şey olmayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin, terör meselesinden kurtulması ve demokratik standartları yüksek, barışın, kardeşliğin, aradaki tesanüdün, toplumsal dayanışmanın artırılmasıyla birlikte Türkiye'nin her alandaki yürüyüşünün çok daha hızlanacağına ve güçleneceğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki Türkiye'deki bu gelişmelerle birlikte bölgemizdeki bütün ülkelerde de terörün tehdidinin ortadan kalkacağını, bölgemizdeki bütün ülkelerde de huzurun, barışın, kardeşliğin hakim olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Suriye'deki devrimden sonra ortaya çıkan gelişmelerin de Türkiye'deki bu süreci olumlu etkilediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çok şükür devrimin ilk gününden itibaren sürekli bütün taraflara telkin ve tavsiyemiz şu üç noktadaydı. Birincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün asla bozulmaması, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi ve terör örgütlerinin devletin güvenlik birimleri içerisinde entegrasyonunun sağlanması, üçüncüsü ise Suriye'de gerçekten bir devlet yapısının ortaya çıkarılması, güçlendirilmesi ve Suriye'nin ekonomik ve siyasi bakımdan tahkim edilmesi. Çok şükür bu üç alanda da hızlı bir şekilde gelişmeler ortaya çıktı. Dünyanın bütün güçlerinin gözünü dikip baktığı medeniyetlerin beşiği olan bu coğrafyada Türkiye, dostlarıyla birlikte doğru istikamette yürüyüşüne devam edecek ve inşallah ile bugün konuştuğumuz sıkıntıların, sorunların tamamını tasfiye edecek bir güce, kararlılığa sahiptir."

"Önümüzde bir süreç var. Bunu ne kadar hızlandırabilirsek o kadar iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum"

"Türk'ün gururunu, Kürt'ün onurunu korumayan hiçbir söz, aslında birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamaz" diyen Kurtulmuş, bu bölgenin Türklerinin, Kürtlerinin, Araplarının ve diğer bütün etnik, mezhebi meşrebi unsurlarının ayrışması için hiçbir gerçek siyasi ve sosyolojik neden yokken birleşmesi için onlarca, yüzlerce sebep olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:"

"Bugün 27 Şubat'ta yapılan ikinci İmralı açıklamasıyla birlikte sürecin bundan sonra daha hızlı ve daha yapıcı bir şekilde devam etmesini ümit ediyorum. Örgütün bir an evvel silahlarını bütünüyle bırakmasını, artık terör meselesinin T'sinden bile konuşmadığımız bir Türkiye'nin ve bölgenin tesis edilmesi için samimiyetle, gayretle ortaya çabalarını koyması herhalde bu sürecin en önemli gereklerinden birisidir. Şunu da açık söyleyeyim. Her türlü tedirginliğe, her türlü 'Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur?' diye başından itibaren birtakım tereddütlerin ortaya çıkmasına, hatta bazı çevrelerin kasıtlı olarak dezenformasyonlarına rağmen süreç çok şükür oldukça olumlu bir şekilde yürümüş, halkımızın büyük bir kesimi bu işe destek vermiştir. Tabi hemen bugünden yarına bu iş bitiyor değil. Önümüzde bir süreç var. Bunu ne kadar hızlandırabilirsek o kadar iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: ANKA