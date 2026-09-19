TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki türbesini ziyaret etti. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında "Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" dedi.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek, "Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki türbesini ziyaret etti.
Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'da kardeşlik ve dayanışma ruhunun kökleşmesinde büyük emekleri bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek gönül erenlerimizi yad ettik. Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.