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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle andı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle andı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki türbesini ziyaret etti. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında "Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" dedi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek, "Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki türbesini ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'da kardeşlik ve dayanışma ruhunun kökleşmesinde büyük emekleri bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek gönül erenlerimizi yad ettik. Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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