TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın yeni bir çıkışa ihtiyacı var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Parlamentolar Arası Birlik 152'nci Genel Kurulu'nun kapanış oturumuna katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Bu dünya böyle gitmez. Dünyanın yeni bir yola, yeni bir anlayışa ve yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Bunun için temelinde hakkaniyet ve adalet olan, temelinde insanoğluna saygı olan ve bütün insanları da yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı büyütmek, beslemek ve çoğaltmak durumundayız" dedi.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun kapanış oturumuna katıldı. 'Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak' temasıyla yapılan 152'nci Genel Kurul'un başkanlığını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü Genel Kurul kapsamında yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800 milletvekili ile çok sayıda katılımcı Türkiye'de ağırlandı. Kapanış oturumuyla sona eren programda, 'İstanbul Deklarasyonu' genel kurulun onayına sunuldu. TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen programa çok sayıda ülkenin parlamento başkanları ve milletvekilleri katıldı. Bir sonraki Genel Kurul'a ev sahipliği yapacak ülke adına Tanzanya heyeti sunum gerçekleştirdi. PAB Başkanı tarafından programın sonlarında jeopolitik grup temsilcilerinin konuşmaları ile PAB Genel Sekreterinin değerlendirmeleri yer aldı.

'YAPILAN HER BİR TARTIŞMANIN, SON DERECE ÖNEMLİ DÜŞÜNÜYORUM'

Kapanış oturumunda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir hafta süren oturumlar, görüşmeler, müzakereler sonunda bugün nihai olarak son oturumu birlikte icra ettik. Günler boyunca uzun konuşmalar, toplantılar yapıldı. Bu konuşmalar içerisinde yapılan her bir tartışmanın son derece önemli olduğunu, dünya barışını sağlamak konusunda fevkalade yararlı olduğunu ve özellikle parlamenter diplomasiye güç vermek bakımından da son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu konuşmaların özetini ise bir noktada toparlamak mümkündür. Fevkalade zor, fevkalade türbülanslı bir dönemden geçiyoruz. Yerkürenin hemen her yerinde, her ülkeyi, her milleti kapsayan çok derin gerilimleri yaşıyoruz. Çatışmaların, iç çatışmaların, vekalet savaşlarının, ticaret savaşlarının olduğu; dünyada bu anlamda gerilimlerin ve çatışmaların hemen hemen dünyanın her yerine yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ayrıca yaşanmış olan birçok olumsuzlukların doğal bir sonucu olarak fakirliğin, kıtlığın, yoksulluğun dünyanın birçok bölgesi için neredeyse sıradan bir hal aldığını görüyoruz. Aynı şekilde bu olayların hepsinin ortak vektörü olarak ortaya çıkan fevkalade ciddi bir göçmen meselesi ve uluslararası yer değiştirmelerin olduğuna şahit oluyoruz. Ülkeler arasındaki gerilimlerin yanı sıra ülkelerin içinde de toplumsal gerilimlerin önemli bir fay hattı olarak ortaya çıktığına şahit oluyoruz. İnsanlık tarihinin hiç yaşamadığı kadar ağır bir çevre krizini, iklim krizini ve çevrenin tarumar edilmesine şahit oluyoruz. Sabaha kadar sayabileceğimiz birçok olumsuzlukları yaşıyoruz" dedi.

'DÜNYANIN YENİ BİR YOLA İHTİYACI VAR'

Kurtulmuş, "Bu olumsuzlukların doğal afetler dışında hemen hemen tamamı insan eliyle oluşturulmuş felaketlerdir. Dolayısıyla insanlığın kendi eliyle oluşturduğu bu felaketleri insani soykırımdan göçe, açlıktan savaşa kadar bu insani felaketleri çözmek için yine insanoğlunun devreye girmesinin şart olduğu açıktır. Bu problemleri yaratan insandır, ortaya koyan insandır; çözüm de insanoğlunun zihninde, insanoğlunun gönlünde olmalıdır. Bunun için diyorum ki bütün bu çalışmalarımızın, bütün uluslararası kuruluşların, bütün toplantılarımızın, müzakerelerimizin bir tek odak noktası vardır. Bu dünya böyle gitmez. Dünyanın yeni bir yola, yeni bir anlayışa ve yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Bunun için temelinde hakkaniyet ve adalet olan, temelinde insanoğluna saygı olan ve bütün insanları da yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı büyütmek, beslemek ve çoğaltmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ YENİ BİR YOL GELİŞTİRMEK OLMALIDIR'

Kurtulmuş, "Dünyanın hangi kurumu olursa olsun, o kurumların işleyişi mutlaka eksik ve faydasız olacaktır. Amacımız yeni bir yol, yeni bir anlayış, yeni bir istikamet tayin edecek sözleri geliştirmek, çoğaltmak olmalıdır. Bunun için dünyanın yeni bir küresel mimariye ihtiyacı olduğu açıktır. Hem siyasal alanda hem de ekonomik alanda yeni bir küresel mimariyi, bu parlamentolar arası diyaloglarımız vasıtasıyla, uluslararası kurumlarda bir araya gelişimiz vasıtasıyla inşallah gerçekleştireceğiz. Sözün kıymeti her şeyden daha yukarıdadır. Sözün en güzelini, en iyisini söylemek ve bütün insanlığın hayrına olan sözün etrafında birleşmek zorundayız. Bu da dünyanın sadece sesi çok çıkan hakimlerin çizdiği, üstünlerin, galiplerin çizdiği yoldan gitmek değil; 8 milyar insanın ortak anlayışı, ortak faydası ve ortak geleceği için hakkı, hukuku, adaleti esas alan bir yolda ilerlemekten geçmektedir. Ben şahsen, bu ve benzeri bütün toplantıların bu amaca hizmet ettiği müddetçe; konuştuğumuz ve çözüm aradığımız insani meselelerin çözümü için bize yol göstereceğini, yol bulmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu toplantı IPU bünyesinde uzun zamandır bulunamayan bir konsensüsü ortaya koymuştur. İstanbul deklarasyonunun konsensüse çıkmış olması her türlü taktirin üstündedir. Aynı şekilde, acil gündem maddesinin de konsensüsle çıkmış olması bu toplantının başarısını gösteren, bu genel kurulun başarısını gösteren önemli bir sonuçtur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı