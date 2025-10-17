Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Antakya Medeniyetler Korosu'nu Dinledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserine katıldı. Konser, çeşitli kültür ve inançlardan sanatçıları bir araya getirirken, Gazze'deki insani drama dikkat çekildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM heyetiyle Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde konser verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Ersoy, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve milletvekillerinin dinlediği konser, farklı inançlardan ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

Antakya Medeniyetler Korosu, Gazze'de yaşanılan insanlık dramını hatırlatan ve oradaki insanlara armağan edilen "Holm" adlı eserini de konserde seslendirdi.

Kurtulmuş, konserin ardından Ersoy ve milletvekilleriyle sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
