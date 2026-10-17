TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cevat Özkaya’nın Üsküdar’daki cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cevat Özkaya’nın Üsküdar’daki cenaze törenine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya'nın Üsküdar'daki cenaze törenine katıldı. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında Özkaya'yı daima hayırla yad edeceklerini belirtti.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya'nın cenaze törenine katıldı.
Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikir dünyamızda derin izler bırakan, yayıncılığı yalnızca bir meslek değil, inandığı değerleri gelecek nesillere taşımanın bir yolu olarak gören Cevat kardeşimizi, samimi dostluğu ve örnek şahsiyetiyle daima hayırla yad edeceğiz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadesini kullandı.