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TBMM Başkanı Kurtulmuş, bıçaklı saldırıya uğrayan vekil Meriç için geçmiş olsun dileklerini iletti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı; ameliyatın başarılı geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu öğrendi. Kurtulmuş, şiddeti kınayarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı. Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği görüşmede, Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca Melih Meriç'in ailesiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti, Meriç'in bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni etti.

'ŞİDDETİN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, olaya ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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