TBF, Bisiklet Kazalarını Meclis'e Taşıyacak

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Bahattin Akyön, son günlerde yaşanan bisiklet kazalarıyla ilgili sorunu Meclis'e taşıyacaklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığı öncülüğünde son 10 yılda yaşanan bisikletli ve ölümlü trafik kazalarının incelenmesi ve kaza haritasının çıkarılması sağlayacağız. Çıkarılan haritaya göre o bölgede önlemlerin artırılması ve fiziksel altyapının düzenlenmesini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen, 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu tanıtım lansmanı Samsun'da düzenlendi. 784 kilometrelik 5 etaptan oluşan ve 5 gün sürecek olan bisiklet turuna, 6 ülkeden 16 takım katılacak. 1 Ağustos'ta, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alacak olan bisiklet turu, 5 Ağustos'ta Ankara 'da Eski Meclis önünde sona erecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön, TBF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve protokol üyeleri katıldığı lansman toplantısında konuşan TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön, bisiklet kazalarında artış olduğunu ve trafikte araç sürücülerinin bisiklet sürücüleri konusunda hassas olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bahattin Akyön, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde son 10 yılda yaşanan bisikletli ve ölümlü trafik kazalarının incelenmesi ve kaza haritasının çıkarılmasını sağlayacaklarını söyleyerek, "Çıkarılan haritaya göre o bölgede önlemlerin artırılması ve fiziksel altyapının düzenlenmesini sağlayacağız. Şehir içinde araç hız sınırlarının 30 kilometre saate düşürülmesini hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.