TBB, erişim engellerinin kaldırılmasını isteyerek T24'e getirilen engeli eleştirdi

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), son dönemde sosyal medya hesapları ve internet sitelerine yönelik erişim engellerinin düşünce, ifade ve basın özgürlüğü açısından ciddi kaygılara yol açtığını belirterek, "Mevcut erişim engelleri kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü demokratik toplumun güvencesidir, vazgeçilemez. Son günlerde çok sayıda sosyal medya hesabı ile bazı internet yayınlarına getirilen erişim engelleri düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından ciddi kaygılara yol açmaktadır. Erişime engellenen sosyal medya hesapları günlük liste şeklinde yayınlanacak kadar artmış ve son olarak T24 adlı haber sitesinin tümüne erişim engellenmiştir. Bu gelişmeler, basın özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmakta, demokratik hukuk devletinin en temel gereklerinden adım adım uzaklaşıldığı endişesini beslemektedir.

İfade özgürlüğü, demokratik toplumun temeli ve aynı zamanda vazgeçilmez güvencesidir. Çocukların ve ailelerin korunması, kamu düzeninin sağlanması gibi meşru amaçlar, temel hak güvencelerini etkisizleştiren genel yasakların gerekçesine dönüştürülemez. Bazı içeriklere ilişkin iddialardan hareketle bir haber sitesinin tamamına erişimin engellenmesi ise hak ve özgürlüklere müdahaleyi çok daha geniş bir alana taşıyarak uyuşmazlık konusu dahi olmayan yayınları da erişilemez hale getirmektedir. Hukuka aykırılık iddiaları, her bir içeriğin bağlamı ve somut özellikleri değerlendirilerek incelenmelidir.

Basının temel işlevlerinden biri, kamusal tartışmalara zemin oluşturmak ve bu şekilde kamusal denetimi sağlayabilmektir. Yayın kuruluşlarının tümüyle erişilemez hale getirilmesi, elverişlilik ve orantılılık ilkelerine açıkça aykırı olduğu gibi gazeteciler ve yurttaşlar üzerinde caydırıcı etki yaratarak denetim imkanlarını da daraltmaktadır. Basının kendisinden beklenen işlevi yerine getirilebilmesi, gazetecilerin soruşturma ve erişim engeli tehdidi altında kalmadan çalışabilmelerine bağlıdır.

Temel hak ve özgürlüklere yönelik müdahalelerde anayasal güvenceler gözetilmeli; her şeyden evvel yargı düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü sınırlandırmanın değil, korumanın aracı haline getirilmelidir. Bunun ilk göstergesi olarak da demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine uyulmaksızın hukuka aykırı şekilde sınırlandıran uygulamalardan bir an evvel dönülerek, mevcut erişim engelleri kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA