(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Tutuklama tedbirinin hukuki zorunluluklardan uzaklaşılarak cezalandırma, gözdağı verme ya da başkalarına ibret olma amacıyla uygulanması, üzerinde özellikle durulması gereken ciddi bir hukuk devleti sorunudur." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, eleştiri özgürlüğünün sınırları ve tutuklama tedbirinin hukuka uygun uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağkan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İşini hukuka ve hakkaniyete uygun yapmayan herkes; avukat, hakim, savcı ya da başka bir kamu görevlisi olması fark etmeksizin eleştirilebilir, hatta gerektiğinde en ağır şekilde eleştirilmelidir. Hiçbir makam ve hiçbir meslek grubu eleştiriden muaf değildir. Ancak eleştiri özgürlüğü, hiç kimseye kişi ya da kurumlara hakaret etme hakkı vermez. Bu sınırın aşılması halinde dahi, ifade özgürlüğüne ilişkin değerlendirme ile özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanması birbirinden ayrı meselelerdir.

Tutuklama tedbirinin hukuki zorunluluklardan uzaklaşılarak cezalandırma, gözdağı verme ya da başkalarına ibret olma amacıyla uygulanması, üzerinde özellikle durulması gereken ciddi bir hukuk devleti sorunudur. Unutulmamalıdır ki kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, hiçbir makamın takdirine, hiçbir kişinin şahsi husumetine veya hiçbir dönemin siyasi ya da toplumsal hassasiyetine feda edilemeyecek kadar temel ve kıymetli bir haktır."

Kaynak: ANKA