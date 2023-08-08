TBB, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, TBB'nin 54. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağkan ve beraberinde TBB Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve avukatlar Aslanlı Yol'dan yürüdü, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Sağkan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: 'Büyük Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında adalet mücadelesi veren 175 bin avukatın temsilcisi barolarımızın çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği'nin 54. kuruluş yıl dönümünde, kurul üyelerimiz ve meslektaşlarımızla huzurundayız. Yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcileri olarak görevimizi layıkıyla yerine getirebileceğimiz tek sistemin, görkemli bir hukuk devriminin ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki, insan haklarına dayalı demokratik ve laik hukuk sistemi olduğunu çok iyi biliyor, manevi huzurunda bir kez daha kayıt altına alıyoruz. Adaletin, barışın, refahın teminatı ve kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin temel ilkelerini sonsuza dek yaşatmak, adalet arayan her bir yurttaşımızın yanında olmak, adil yargılanmanın teminatı olan mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak bizim için bir görev değil, mecburiyettir. Her geçen gün daha çok büyüyen özlem, sevgi, şükran ve saygılarımızla.'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, TBB'nin 54. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sağkan ve beraberinde TBB Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve avukatlar Aslanlı Yol'dan yürüdü, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Sağkan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında adalet mücadelesi veren 175 bin avukatın temsilcisi barolarımızın çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği'nin 54. kuruluş yıl dönümünde, kurul üyelerimiz ve meslektaşlarımızla huzurundayız. Yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcileri olarak görevimizi layıkıyla yerine getirebileceğimiz tek sistemin, görkemli bir hukuk devriminin ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki, insan haklarına dayalı demokratik ve laik hukuk sistemi olduğunu çok iyi biliyor, manevi huzurunda bir kez daha kayıt altına alıyoruz.

Adaletin, barışın, refahın teminatı ve kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin temel ilkelerini sonsuza dek yaşatmak, adalet arayan her bir yurttaşımızın yanında olmak, adil yargılanmanın teminatı olan mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak bizim için bir görev değil, mecburiyettir. Her geçen gün daha çok büyüyen özlem, sevgi, şükran ve saygılarımızla."