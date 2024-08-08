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Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi

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ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, 'saldırı' endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in vereceği konser, "terör saldırısı" şüphesiyle iptal edildi. Viyana polisi 2 kişiyi gözaltına alırken, şüpheli,lerden birinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi

"TERÖR" ŞÜPHESİYLE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Viyana'da polis, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik "saldırı planladığı" iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadesi yer aldı.

Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi

"DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI" İDDİASI

Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi. Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA / Güncel

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