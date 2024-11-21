Tayland'ın En Büyük Akvaryumu: Sea Life Bangkok Ocean World

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yaklaşık 30 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan, nadir görülen türleri barındıran dünyanın en büyük akvaryumlarından Sea Life Bangkok Ocean World, ziyaretçilerine deniz altı deneyimi sunuyor.

Dünya deniz ekosisteminin korunmasında rol oynayan Sea Life Bangkok, birçok türe yaşam alanı sunuyor ve nesli tükenmekte olan canlıların korunmasına katkı veriyor.

10 bin metrekarelik geniş alanı kaplayan akvaryum, yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

30 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapan akvaryum, Tayland'ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Tayland'ın en büyük akvaryumu, yalnızca ülke genelinde değil, dünya çapında nadir görülen türleri barındırmasıyla da dikkat çekiyor.

Sea Life Bangkok Ocean World, yalnızca bir akvaryum değil, aynı zamanda ziyaretçilerine çevre bilinci aşılayan biyoçeşitlilik merkezi olarak da öne çıkıyor.

Akvaryumda yetiştirilen her tür, doğada nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların varlığını sürdürmesine katkı sunarken, Tayland hükümetiyle birlikte yürütülen projelerle de türlerin korunması hedefleniyor.

Denizlerin zarif devleri

Akvaryumun en dikkat çekici sakinlerinden dev vatozlar, okyanus ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Devasa canlılar, akvaryumda zarif hareketleriyle adeta dans ederken izleyicileri büyülüyor.

Denizlerin kadim muhafızları olarak bilinen "yeşil deniz kaplumbağaları", akvaryumun bir diğer özel misafiri olarak yer alıyor. Yosunları ve deniz çayırlarını tüketerek deniz tabanının temiz kalmasını sağlayan bu tür, su altı ekosistemine katkı sunuyor.

Sea Life Bangkok'taki özel rehabilitasyon bölümünde de yaralı veya yardıma ihtiyaç duyan deniz kaplumbağaları tedavi edilerek doğaya geri kazandırılıyor.

Resif köpekbalıkları

Resif köpekbalıkları, genellikle deniz ekosisteminin sağlığını gösteren bir gösterge türü olarak biliniyor. Ekosistem için büyük önemi olan köpekbalıkları, sağlıklı mercan resiflerinin korunmasına yardımcı oluyor.

Sea Life Bangkok Ocean World'te sergilenen eğitim etkinlikleriyle ziyaretçilere köpekbalıklarının ekosistem içindeki rolleri de anlatılıyor.

Kum kaplanı köpekbalıkları ise sivri dişleriyle dolu ağızlarıyla vahşi bir izlenim verirken, dalgıçlar akvaryumda köpekbalıklarının yaşam alanına girerek onlarla birlikte yüzüyor.

Denizatı bahçeleri

Akvaryumda kendine özel bir yer edinen denizatları, deniz ekosisteminin hassas dengesinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Tayland ve dünya sularında nesli tehlike altına girmiş olan bu minyatür sualtı canlıları, akvaryumda özel hazırlanmış mercan bahçelerinde yaşıyor.

Adını karnının büyüklüğünden alan "büyük göbekli denizatı" ise en büyük denizatı türlerinden biri olarak bilinirken, çoğu denizatı türüne göre de daha iyi yüzücü olmasıyla tanınıyor.

Gentoo Penguenleri

Antarktika kökenli bu penguenler, Bangkok'un tropikal havasına karşın özel soğutulmuş bir ortamda sergileniyor.

Penguenlerin hareketleri, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor ve Tayland'da yalnızca bu akvaryumda bulunuyor.

Sea ??Dragon ve Moray yılan balığı

Deniz ejderi olarak da bilinen Sea Dragon adını yaprak ve alglere benzeyen eklentilerinden alıyor ve denizatı ve timsah balıklarının akrabası olarak biliniyor.

Bu canlı türü, akvaryumun ırk koruma kurtarma alanında yaşamını sürdürüyor. Moray yılan balığı, yiyecekleri uzun gövdesi boyunca aşağıya çekmesine yardımcı olmak için boğazının aşağısında ikinci bir çene setiyle diğer canlılardan ayrılıyor.

Kısa pençeli su samuru

Kısa pençeli su samuru, hem karada hem de suda yaşayabilirken, yavrularına yetişkinliğe erişene kadar bakıyor ve genellikle balık ve su hayvanlarıyla besleniyor.

Akvaryumda, kartal ışını, kürek burun ışını, beyaz noktalı denizanası, pembe denizanası, denizlerin en zehirli balığı olarak bilinen aslan balığı, yeşil tepeli kertenkele, bahçe yılan balığı, Rhinopias (ışın yüzgeçli balıklar) gibi çok sayıda canlı yaşıyor.