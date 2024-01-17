- Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 ölü

BANGKOK - Tayland'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 30 kişiden 23'ü hayatını kaybetti.

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada bulunan 30 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı. Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.