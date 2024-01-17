Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
Tayland'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA
Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi.
EN AZ 15 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.