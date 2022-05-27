Tavuk Dünyası, 10'uncu yılında 300 restorana ulaşmayı hedefliyor - Haberler

Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına devam eden Tavuk Dünyası 10'uncu yılını kutluyor. CEO Volkan Mumcu, "Markamızın 10'uncu yılında Türkiye genelinde 300 restorana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İlk restoranını 2012 yılında İstanbul'da açan Tavuk Dünyası Türkiye'nin 52 ilinde 264 adet ve yurt dışında 25 restoranıyla hizmet vermeye devam ediyor. 2022 yılı hedeflerini anlatan Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Tavuk Dünyası çok genç ve dinamik bir marka, bu enerji sayesinde de 10 yıl gibi kısa sürede önemli bir başarı hikayesine imza attık. Türkiye yeme içme sektörüne kazandırdığımız yenilikçi konseptimiz, misafirlerimiz ve restoran yatırımcılarımız tarafından ciddi bir ilgiyle karşılanıyor. Önemli hedeflerle 2022 yılında da büyümeye devam ediyoruz. 2022 yılı sonu için hedefimiz 2 milyar TL'yi aşan ciroya ulaşarak, 25 milyondan fazla misafirimizi restoranlarımızda ağırlamak" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI GRAFİĞİMİZİ MİSAFİRLERİMİZLE KURDUĞUMUZ BAĞA BORÇLUYUZ"

Misafirleriyle kurdukları bağın sürdürülebilir başarının anahtarı olduğuna dikkat çeken Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedefimiz, lezzeti kaliteyle birleştirip, özgün restoran deneyimimizi misafirlerimize keyifli bir ortamda sunmak oldu. Misafirlerimizle aramızda kurduğumuz bağ bize sürdürülebilir bir başarı grafiği sağladı. Şimdi bu bağı güçlendirme ve yayma yolunda harekete geçtik. Pandemiye rağmen yatırıma ara vermedik, bu dönemde 54 yeni restoran açılışı gerçekleştirdik. 4 bin kişiye yaklaşan insan kaynağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılını, pandeminin sektörümüzde yarattığı etkileri doğru yöneterek tamamlamıştık. 2022 ilk çeyrekte de ara vermeden yeni 10 restoranımızın açılışını gerçekleştirdik. Yılın kalan döneminde de büyümemize ivme kazandırarak, yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 300 restoran sayısına ulaşacağız. Kuruluşumuzun 10'uncu yılını yeni yatırımlarla taçlandıracağız" dedi.

"GLOBALLEŞME YOLCULUĞU HIZ KAZANACAK"

Yurtdışındaki ilk restoranını 2016 yılında açan, bugün 25 restoranla global yolculuğunu sürdüren Tavuk Dünyası, yeni dönemde yönünü Avrupa'ya çevirecek. Yurtdışında Gagawa markasıyla faaliyet gösteren şirket, İspanya'da yıl sonunda ilk restoranın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Hedefledikleri stratejik pazarlarda en çok tercih edilen yeme-içme markalarından biri olmayı amaçladıklarını belirten Mumcu, "Türkiye'de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak ülkemizi global pazarlarda da güçlü şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz ve bu bizim için gurur verici. Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Avrupa'da, başta İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de yakından inceliyor ve değerlendiriyoruz. Tavuk Dünyası'nın Gagawa markasıyla yurt dışında da önemli pazarlarda başarılı olmasını ve önde gelen markalar arasında yer almasını hedefliyoruz. Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz tüketici araştırmaları da gösteriyor ki hem ürünümüz hem de konseptimiz oradaki tüketiciler tarafından da oldukça fazla beğeniliyor ve büyük bir heyecanla karşılanıyor" diye konuştu.

İspanya planlarının da bu vizyondan hareketle ortaya çıktığını aktaran Mumcu: Sene sonuna kadar İspanya'da ilk restoranımızı açmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlarda önce müşterinin beklenti ve taleplerini kavramamızı sağlayacak sayıda restoran açılışı gerçekleştirip pazarı anlamaya odaklanıyor, ürünümüzü en kaliteli şekilde misafirlerimizle buluşturacak alt yapının kurulmasını sağlıyoruz. İlgili pazarın geleceğini gördüğümüz noktada da çok hızlı büyüme kabiliyetimiz var.

"TABAKLARIMIZLA DÜNYANIN ETRAFINDA 1.5 TUR ATABİLİRİZ"

CEO Mumcu, "İlk misafirimizle buluştuğumuz Mart 2012'den Mart 2022 sonuna kadar 120 milyondan fazla sayıda misafirimizi ağırladık. 49 cm'lik kocaman tabaklarımızdan basit bir hesap yaparsak, tabaklarımızı uç uca eklediğimizde 60 milyon metre, 60 bin kilometre yapar. Bu da dünyanın çevresini tabaklarımızı uç uca ekleyerek 1 buçuk defa dolaşmak anlamına gelir" dedi.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜZDE 96"

Müşteri memnuniyet seviyesinin yüzde 96 olduğuna dikkat çeken Mumcu: Büyümeyi kesintisiz kılabilmek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanmasından geçiyor. Araştırmamızla elde ettiğimiz veriler sonucunda gururla ifade etmek isterim ki, müşteri memnuniyeti seviyemiz yüzde 96 oranına ulaşmış durumda. Bu vesileyle en önemli değerimiz olan müşterilerimizle aramızda bu derece kuvvetli bir bağ oluşturmamızı sağlayan lezzetlerimizin yaratıcılarına, tüm restoran çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve Tavuk Dünyası ailesine teşekkür etmek istiyorum."

ANKARA'DA ÜRETİM TESİSİ AÇTI

Tavuk Dünyası pandemi sürecinin en çok hissedildiği 2020 yılında modern üretim tesisi için 30 milyon TL'lik yatırım yaptı. Artan restoran sayısıyla birlikte özellikle lojistik operasyonunu daha verimli hale getirmek amacıyla Ankara Başkent OSB'de kurulan 7 bin metrekarelik tesis, uluslararası standartlarda, çağın dijital gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırıldı. Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-GE mutfağında, baş şefinin liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerinden güçlü izler taşıyan özgün tariflerle hazırlıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel