Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı İsa Köy'de 'Harman kaldırma' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Tavşanlı İsaköy'de 'Harman kaldırma' etkinliği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı İsa Köy'de "Harman kaldırma" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Tavşanlı ilçe Tarım Müdürü Hüdayi Efe, Ak Parti İlçe başkanı Bilal Kıyak, Ak Parti İl Genel Meclisi üyeleri, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, Furkan Dinçer, Mehmet Ali Akar, Kütahya Kültür Derneği Süleyman Muslu, daire amirleri, İsa köy ve çevre köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Çelik'in de bizzat iştirak ettiği hasat töreninde, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Organizasyonda konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Küçük, "Vali Ali Ali Çelik ve katılımcılara teşekkür ederim. Kulüp olarak Milletvekilimi İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay her zaman yanımızda oldular, desteklerini esirgemediler. Bundan dolayı da ayrıca kulübümüz adına teşekkür ederim" dedi.

Protokol üyeleri ve çiftçiler, biçerdöver önünde, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hakkari Valisi olarak atanması nedeniyle yolu düşenleri beklediğini ifade ederek, vatandaşlarla vedalaştı.