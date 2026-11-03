İznik Gölü'nde balıkçının ağına 2 metrelik dev yayın balığı takıldı! Tekneye 3 kişi zor aldı

İznik Gölü'nde balıkçının ağına 2 metrelik dev yayın balığı takıldı! Tekneye 3 kişi zor aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Su seviyesi düşen İznik Gölü'nde balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sakarya'nın ağına yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balığı ancak 3 kişinin yardımıyla tekneye alabilen balıkçılar, hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı gördü. Kıyıya getirilen balık, vatandaşların ilgi odağı oldu.
- İznik Gölü'nde balıkçı Hasan Sakarya'nın ağına yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında bir yayın balığı takıldı.
- Dev yayın balığı, balıkçı ve 3 kişinin yardımıyla tekneye alındı.
- İznik Gölü'nde yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüş devam ediyor.
Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte dikkat çeken bir olay yaşandı. Balıkçılık yapan bir kişinin ağına yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Dev balığın tekneden çıkarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
TEKNEYE 3 KİŞİNİN YARDIMIYLA ALINDI
İznik Gölü'nde balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sakarya, ağına takılan dev yayın balığını görünce şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yayın balığını tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 3 kişinin yardımıyla balığı tekneye almayı başardı.
Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığıyla karşılaştıklarını belirten balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Tekneyle kıyıya çıkarılan dev balık, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev yayın balığıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
KİME SATILACAĞI MERAK KONUSU
Öte yandan, İznik Gölü'nde yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüşün devam etmesi dikkat çekerken, yakalanan dev yayın balığının kime satılacağı ise merak konusu oldu.