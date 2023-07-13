Tavşan Adası'ndaki biyoçeşitlilik değişimine yakın takip

CUMHURBAŞKANLIĞI kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Tavşan Adası'nda İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi'ndeki bilim insanları araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayında başlayan ve 1 yıl sürmesi planlanan çalışmayla ilgili İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar bilgi verdi. Prof. Dr. Okyar, "Amaçlarımızdan bir tanesi hem ekosistemdeki değişimi gözlemlemek hem de müsilajı oluşturan türlerin denizlerimizde var olduğunu biliyoruz. Bunlar bazı ekolojik faktörlere bağlı olarak bazı baskılar altında müsilajı oluşturan türler, fitoplanktonik türler. Bakteriyel aktivite de işin içine giriyor. Bu türleri takip ederek aynı zamanda da müsilajın oluşmasına katkı verebilecek türleri takip ederek artış, azalış, müsilaja ve devamında besin zincirinde olan etkilerini ortaya koymak adına yapmış olduğumuz bir proje." diye konuştu.

"BAKTERİYEL AKTİVİTE DE İŞİN İÇİNE GİRİYOR"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir süre önce Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Bu koruma bölgesi sınırları içinde yer alan Tavşan Adası'nda ise, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından 1 yıl boyunca araştırma yapılacak. Çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait 'Yunus-S' gemisiyle yürütülüyor. Çalışmada, müsilaja neden olan etkenlerin ve biyoçeşitliliğin gözlemleneceğini belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Tavşan Adası Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak bölge ilan edildi. Aslında Marmara Denizi çok uzun yıllardan beri pek çok sorunla mücadele ediyordu. Kirlilik, deniz anası artışları, aşırı balık avcılığı, denizdeki kızıla dönme durumları. Fakat en sonunda müsilaj olmasıyla birlikte, biz ekolojik bir felaket olarak isimlendiriyoruz bu olayı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Marmara Denizi ve Adalar bölgesi koruma bölgesi ilan edildi. Akabinde de Tavşan Adası kesin korunacak bölge ilan edildi. Doğal olarak bu bölgenin kesin koruma bölge ilan edilmesinde bütün bu saydığımız faktörlerin dışında, bu adanın etrafında ekolojik sistem için son derece önemli dünyada da nadir görülen mercan türlerinin bulunması. Doğal olarak bu konuyla ilgili pek çok bilimsel çalışmalar da yapılıyordu. Bu hassas türlerin korunması adına da böyle bir karar alındı. Biz de hem adanın koruma bölgesi ilan edilmesi sebebiyle hem de biyoçeşitliliğindeki değişimi gözlemlemek adına böyle bir proje başlatalım dedik. Amaçlarımızdan bir tanesi hem ekosistemdeki değişimi gözlemlemek hem de müsilajı oluşturan türlerin denizlerimizde var olduğunu biliyoruz. Bunlar bazı ekolojik faktörlere bağlı olarak bazı baskılar altında müsilajı oluşturan türler, fitoplanktonik türler. Bakteriyel aktivite de işin içine giriyor. Bu türleri takip ederek aynı zamanda da müsilajın oluşmasına katkı verebilecek türleri takip ederek artış, azalış ve müsilaja ve devamında besin zincirinde olan etkilerini ortaya koymak adına yapmış olduğumuz bir proje." dedi.

"BÖLGENİN HABİTAT HARİTASI ORTAYA ÇIKARILACAK"

"MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİ DE ÖLÇECEĞİZ"

"MARMARA DENİZİ ÇOK ÖZEL BİR EKOSİSTEM"