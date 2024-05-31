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Tatvan'da medrese öğrencileri için 'hayır çarşısı' kuruldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde medrese öğrencilerinin yararına hayır çarşısı düzenlendi. Saadet Camii Derneği tarafından düzenlenen çarşıda, yiyecek, içecek, giysi ve kitap gibi ürünler satılarak elde edilen gelirler medrese eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Tatvan'da medrese öğrencileri için "hayır çarşısı" kuruldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde medrese öğrencilerinin yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Tatvan ilçesinde bulunan Saadet Camii Derneği tarafından düzenlenen ve Saadet Cami'nde hafızlık eğitimi alan talebeler için hayır çarşısı kuruldu. Vatandaşlar ve müderrislerin destekleriyle hazırlanan yiyecek ve içeceklerin yanı sıra giysi ve kitapların da bulunduğu ve bir hafta boyunca devam edecek olan bu hayır çarşısında elde edilen gelirler, caminin Kur'an kursunda medrese eğitimi alan öğrencileri için kullanılacağı belirtildi.

Bir hafta boyunca hayır çarşısının açık olacağını söyleyen Saadet Camii İmam Hatibi Mesut Adabağlı, "Saadet Camii Derneğimiz; kültür, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti gösteren bir dernektir. Bu derneğimizin faaliyetlerinden biri de medresemizdeki talebe yetiştirme faaliyetidir. Faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yıllardır geleneksel olarak hayır çarşısı düzenlemekteyiz. Elde ettiğimiz gelirler, yatılı hafızlık ve ilim talebelerinin barınma ve şahsi ihtiyaçları için kullanılacaktır. Aynı zamanda elde ettiğimiz bu gelirler fiilen caminin ihtiyaçlarında da kullanılıyor. Hayır çarşımızın hayırlı bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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