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Tatvan'da Dijital Habercilik Eğitimi Düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Google Haber İnisiyatifi ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen 'Dijital Gazetecilik Eğitimi' programında, gazetecilere dijital habercilikteki yeni trendler ve teknolojik çözümler hakkında bilgi verildi.

Tatvan'da "Dijital Habercilik Eğitimi" gerçekleştirildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Google Haber İnisiyatifi ile Bitlis Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde "Dijital Gazetecilik Eğitimi" düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dijital çağın gerekliliklerine ayak uydurmak ve yerel gazetecilerin becerilerini geliştirmek amacıyla önemli bir eğitim programı düzenlendi. Google Haber İnisiyatifi ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimde, gazetecilere dijital habercilik alanında yeni trendler ve teknolojiler üzerine kapsamlı bilgiler sunuldu. Eğitimde, haberin dijital ortamda nasıl sunulması gerektiği, sosyal medya kullanımı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), dijital güvenlik gibi pek çok konu ele alındı. Programda, dijital habercilikte başarı sağlamak için içerik üretiminin önemi ve habercilerin internet kullanıcılarına ulaşma yöntemleri üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Gazeteciler, ayrıca Google'ın sunduğu araçlar ve haberciliğe yönelik teknolojik çözümler hakkında da bilgilendirildi.

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, "Türkiye'deki gazetecilerin dijital habercilik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu eğitim programında, Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyoruz. Bugün Bitlis'teydik, Tatvan'daydık ve Tatvan'da gazetecilerle birlikte aslında onların yeni teknolojiye uyum sağlamak için yeni teknoloji ile tanışmaları için bir eğitim programı düzenledik. Bu kapsamda bilgiye erişim yollarından sahte haberle mücadeleye kadar farklı veri görselleştirme tekniklerine kadar pek çok başlığı ele aldık. Bu kapsamda bilgiye erişim yollarından sahte haberle mücadele kadar farklı veri görselleştirme tekniklerine kadar pek çok başlığı ele aldık. Gördüğüm kadarıyla bazı teknolojileri gazeteciler hali hazırda kullanıyordu. Bununla ilgili daha pratik detaylı bilgiler elde ettiler. Ama bazı araç ve yöntemlerle de yeni tanıştıklarını gördüm. Bu da beni oldukça mutlu etti" dedi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül ise Türkiye'de dijital gazeteciliğin gelişiminin yerel kalkınmayı da güçlendirecek bir faktör olarak göründüğünü belirterek, "Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ve Google Haber İnisiyatifi ortaklığıyla bir eğitim programı düzenledik. Bildiğiniz gibi Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimize, öğrenci üyelerimize ve meslektaş adaylarımıza yönelik bir dizi eğitim programı gerçekleştirdik. Gelişen teknoloji artık gazeteciliğin konvansiyonel yöntemlerle yapılmasını çok zor bir hale getirdi. Özellikle genç arkadaşlarımızın mesleğe donanımlı ve iyi bir şekilde başlaması ve eski arkadaşlarımızın da yeni teknolojiler adaptasyonu noktasında faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tatvan'da Dijital Habercilik Eğitimi Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel

Teknoloji Güncel Google Bitlis Tatvan Eğitim Yaşam Medya

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