Tatilciler dönüş yoluna geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatilciler dönüş yoluna geçti

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:

Tatilciler dönüş yoluna geçti Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sona ermesine saatler kala İstanbul'a dönmek isteyen tatilciler zaman zaman yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler dönüş yoluna geçti

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sona ermesine saatler kala İstanbul'a dönmek isteyen tatilciler zaman zaman yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Yurt genelinde ilan edilen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine saatler kala Pazartesi günü başlayacak olan mesailerine yetişmek için yollara çıkan tatilciler, Tekirdağ - İstanbul yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Tekirdağ-İstanbul arasında bulunan 115 kilometrelik yolda Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Herhangi bir kaza yaşanmaması ve yolun kapanmaması için çalışmalarına devam eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin kontrollerini gece gündüz demeden sürdürdüğü yolda devam eden akıcı yoğunluğun Pazar akşamına kadar artması beklenirken, aşırı hız ve hatalı sollamalara karşı kurulan radar sistemleri ile trafiğin akışı düzenli olarak denetleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Güncel

Kurban Bayramı Tekirdağ İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title