Tataristan'dan Küresel Gençlik Zirvesi'nde Eğitim Vurgusu

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki uluslararası gençlik işbirliğinin gelişmesine özen gösterdiklerini belirterek, "Eğitimde sadece bilgi vermek hakkında değil, sorumlu, vatansever ve ilgili vatandaşlar yetiştirmek için değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz." dedi.

Minnihanov, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin "Küresel Değişim Çağında Eğitim: Değerler ve Kariyer Yolları" başlıklı kapanış oturumunda konuştu.

Bu zirvenin düzenlenmesinde payı olan ortaklara teşekkürlerini ileten Minnihanov, zirveye çok sayıda ülkeden rektör, bakan ve bilimsel kurum temsilcilerinin aktif katılım sağladığını dile getirdi.

Minnihanov, kritik değişimlerin yaşandığı bu zamanda eğitimin hem bireysel hem de devlet için bir sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, "Eğitimde sadece bilgi vermek hakkında değil, sorumlu, vatansever ve ilgili vatandaşlar yetiştirmek için değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz." dedi.

Ortak görevin, gençlerin hem kariyerlerinde hem de bireysel olarak yollarını bulabilmeleri için şartların oluşturulması olduğunu kaydeden Minnihanov, ülkede çok güçlü bir eğitim altyapısı geliştirdiklerini anlattı.

Minnihanov, Tataristan'ın geçen yıl Rusya'da bilimsel ve teknolojik yönetim süreci açısından ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, ülkesindeki eğitim kalitesinin giderek daha fazla yabancı ülkeden öğrenci çektiğini belirtti.

"Rusya ile İslam dünyası arasında gençlerin işbirliğini geliştiriyoruz"

Bugün yabancı öğrenci sayısının 22 bini geçtiğini aktaran Minnihanov, "Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki uluslararası gençlik işbirliğinin gelişmesine özel bir alaka gösteriyoruz." dedi.

Minnihanov, zirve kapsamında genç bilim insanları, diplomatlar ve girişimcilerin de bir araya geldiğine değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı üzerine bu yıl başkanlık yaptığı Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu oturumundan bahsetti.

Oturumun gençlik politikalarına ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmaya odaklandığını aktaran Minnihanov, gençlerin barışın değerini bilmesinin önemini vurguladı.

Minnihanov, tarih bilgisinin vatanseverlik ve geleceğe yönelik bir sorumluluk tutumu oluşturduğuna işaret ederek, "Rusya'da geleneğe dayalı şekilde genç nesilleri eğitmek ve bir araya getirmek için daha fazla şart oluşturuluyor. Hedef, sivil topluma katkıda bulunmak ve sivil toplumun gelişmesi." ifadelerini kullandı.

Gençlerin eğitilmesi konusundaki temel konuların Rusya tarafından hazırlandığını anlatan Minnihanov, bu hareketin denetleme kurulunun başkanlığını ise Putin'in yürüttüğünü söyledi.

Minnihanov, bu hareketin amacının tüm kamu kurumlarının ve yapılarının güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Bu yılki zirvenin konusunun küresel değişimler çağında eğitimin önemi olduğuna işaret ettiğini belirten Minnihanov, program kapsamında yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğinden emin olduğunu ifade etti.

Minnihanov, uzmanları yetiştirmede en iyi yöntemlere dair görüş alışverişinde bulunulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, heyetlere verimli çalışmaları ve projelerin başarılı şekilde uygulanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.