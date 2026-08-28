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İzmir'de Pitbull Saldırısı: Kadının Parmağı Koptu

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İzmir Karşıyaka'da tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull, bir kadının köpeğine saldırdı; kadını korumaya çalışırken parmağını ısırıp kopardı. Kadın hastaneye kaldırıldı, parmağı dikilemedi ve şikayetçi oldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tasmasız ve ağızlıksız şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 19 Ağustos'ta fırından ekmek almaya giden Ayşe Ortan'ın yanındaki "teriyer" cinsi köpeğe saldırdı.

Pitbull, köpeğini korumaya çalışan Ortan'ın parmağını ısırdı. Vatandaşların müdahale ettiği köpek kadının parmağını kopardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sağ işaret parmağı kopan kadını Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kadının parmağı tüm müdahalelere rağmen dikilemedi.

Olayın ardından Ortan, tasmasız bir şekilde pitbullunu sokağa çıkaran Sibel G. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay yerinin yakınlarındaki bir marketin güvenlik kamerası vatandaşların panik anını kaydetti.

Görüntülerde Sibel G'nin köpeğiyle marketin önüne geldiği, köpeğini markete girmemesi konusunda uyardığı, kadının markete girmesinin ardından, köpeğin Ayşe Ortan'ın bulunduğu bölgeye gittiği yer aldı.

Kaynak: AA
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