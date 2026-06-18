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Taşköprü HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. 145 kursa katılan 2 bin 346 kursiyerin ürünleri sergilendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Taşköprü HEM Müdürü Bilgihan Değirmenci, açılışta yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin yalnızca kurs verilen kurumlar değil, bireylerin kendilerini geliştirdiği, meslek sahibi olduğu ve üretime katılarak sosyal hayatta daha aktif rol aldığı önemli eğitim merkezleri olduğunu anlattı.

Taşköprü HEM'de bu eğitim öğretim döneminde 145 kurs açıldığını belirten Değirmenci, bu kurslardan 611 erkek ve 1735 kadın olmak üzere 2 bin 346 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Programda daha sonra saz kursuna katılan kursiyerler mini konser verdi.

Sergi, 20 Haziran Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

Açılışa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
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