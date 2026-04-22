Taşköprü'de küçük öğrenciler 23 Nisan dolayısıyla başkanlık koltuğuna oturdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Taşköprü Belediyesinde gerçekleştirilen temsili devir teslimde öğrenciler, öğrenciler Defne Baştaş, Fadıl Önder, Alperen Urgancı, Amine Çürükçü ve Ela Gülce başkanlık makamına geçerek istek ve taleplerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, öğrencilerin görüşlerini dinleyerek not aldı.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Arslan, onların fikir ve hayallerinin her zaman önem taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.