Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı (TIFT), "İpek Yolu'nda Turizm" temasıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

CAEx Uluslararası Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuara, çok sayıda yetkili, turizm acenteleri, sosyal medya içerik üreticileri ve davetliler katıldı.

Özbekistan Turizm Komitesi ve birkaç kurum tarafından düzenlenen fuar, dünyanın birçok yerinden turizm alanında çalışanları ve uzmanları bir araya getiriyor.

Fuar kapsamında düzenlenen "Medya Kampüsü" programı ile gazeteciler, sosyal medya içerik üreticileri ve turizm uzmanlarını bir araya getiren etkinlikte, havacılık, eğitim ve çevre gibi konularda tematik oturumlar da gerçekleştiriliyor.

Fuarda Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkiye, Rusya, Belarus, Güney Kore ve Azerbaycan gibi birçok ülkenin standı bulunuyor. Ülkeler kendi şehirlerindeki turizm imkanlarına dair katılımcılara bilgi verirken kültürlerini de tanıtma imkanı buluyor.

Uluslararası 300 şirketten temsilci bulunan fuar kapsamında ünlü şeflerin katılımıyla uluslararası aşçılık şampiyonası da düzenlenecek.

TIFT'in yazılı açıklamasına göre, 29 Kasım'a kadar sürecek fuara 15 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuar, 1995'ten bu yana Uluslararası Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü'nün resmi desteğiyle düzenleniyor.

2024'te düzenlenen fuara 300 şirket ve 13 bin 500 ziyaretçi katılım göstermişti.