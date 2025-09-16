Taşkent'te İslam Medeniyeti Konferansı Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te " Orta Asya'da İslam Medeniyeti: Geçmişte ve Günümüzde" konulu 6. Uluslararası Konferans yapıldı.

Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Din İşleri Komitesi, Özbekistan Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) işbirliğinde düzenlenen konferansa, farklı ülkelerden çok sayıda uzman ve bilim insanı katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Özbekistan Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi Rektörü Dr. Muzaffar Kamilov, bu topraklarda yetişen büyük alimlerin zengin tarihi mirasını bilimsel temelde incelemek, İslam medeniyetinin Orta Asya'daki yerini ve önemini daha derinlemesine anlamak ve çağdaş gelişimdeki yerini belirlemek için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Kamilov, 3 bin yıllık büyük bir tarihe sahip Özbekistan'ın eşsiz kültürel ve bilimsel mirasıyla en eski medeniyet beşiklerinden biri kabul edildiğini anlatarak, Büyük İpek Yolu'nun kavşağında yer alan bu toprakların geçmişte bilim ve eğitimin yanı sıra fikir, inanç ve bilgi alışverişinin merkezi olduğunu vurguladı.

Bu konferansın İslam araştırmaları alanında yapıcı işbirliğinin geliştirilmesinde yeni bir sayfa açacağına inandığını ifade eden Kamilov, geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliğin sadece Özbekistan'ın değil, aynı zamanda Orta Asya'nın kültürel mirasını incelemek ve yaygınlaştırmak, bölge halkları arasındaki kültürel ve insani işbirliğini daha da geliştirmek için fırsat olduğunun altını çizdi.

Konferansın, bilimsel araştırmaları daha da derinleştirmek, dünya bilim insanlarıyla görüş alışverişinde bulunmak ve Orta Asya'nın İslam medeniyetindeki yerini ve önemini uluslararası düzeyde tanıtmak için yeni fırsatlar sunduğunu kaydeden Kamilov, bilimsel sunum ve tartışmaların yapılacağı konferansta, derin bilimsel sonuçlara varılacağına ve yapıcı öneriler geliştirileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Konferansta söz alan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Orta Asya İncelemeleri Danışmanı Prof. Dr. Ashirbek Muminov, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın katılımcılara yolladığı mesajı okudu.

Kılıç, mesajında, konferansın, her yıl düzenlenen bir etkinlik olarak kendi alanında söz sahibi uzman ve bilim insanlarını bir araya getirmesi dolayısıyla önem taşıdığını belirtti.

Özbekistan hükümetinin destekleriyle Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi işbirliğinde 6'ncısını düzenledikleri bu etkinliğin, İslam medeniyetiyle ilgili araştırmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunmak için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Kılıç, konferansın çalışmalarında başarılar diledi.

Muminov, konuşmasının ardından, IRCICA tarafından son yayımlanan birkaç kitabı, Özbekistan Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi kütüphanesine hediye edilmek üzere Rektör Kamilov'a sundu.