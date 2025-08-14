Taşkent'te 8. Orta Asya Uzmanlar Forumu Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Orta Asya - Karşılıklı Güven, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Ortak Alanı" konulu 8. Orta Asya Uzmanlar Forumu başladı.

Forum, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü (İSMİ) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya Bölgesel Önleyici Diplomasi Merkezi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Birliği'nin (AB) Özbekistan Delegasyonu ile Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfının katkısıyla düzenleniyor.

Orta Asya ülkeleri ile uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda uzman ve yetkilinin katıldığı organizasyonda ayrıca ABD, Rusya, Çin, İngiltere, İsviçre, Fransa, Azerbaycan ve AB ülkelerinden de araştırmacılar ve bilim insanları yer alıyor.

8. Orta Asya Uzmanlar Forumu'nun açılışında konuşan İSMİ Direktörü Eldar Aripov, son yıllarda Orta Asya ülkelerinin bölgesel yakınlaşma ve birliktelik yolunda önemli yol katettiğini, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan, sürdürülebilir ve benzersiz devletler arası işbirliği modelinin oluştuğunu söyledi.

Bölge ülkeleri arasında karşılıklı güven ve işbirliği ortamının oluşmasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifiyle 2017'de başlatılan Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı'nın önemli olduğuna dikkati çeken Aripov, "Küresel çalkantıların yaşandığı bir ortamda Orta Asya, dünyadaki etkili bölgesel işbirliğinin birkaç başarılı örneğinden biridir." dedi.

Aripov, ayrıca Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları tarafından martta imzalanan Ebedi Dostluk Anlaşması'nın bölge ülkeleri için tarihi önem taşıdığını belirterek, "Bu deklarasyon, tüm tartışmalı sınır sorunlarını geride bıraktı ve devletler arası ilişkilerde açıklık, diyalog ve iyi komşuluk açısından yeni bir dönemi başlattı." diye konuştu.

Bu anlaşmanın tüm ülkeler tarafından kabul edilmesi sürecinin başarıyla tamamlanmasının önemine değinen Aripov, bölgesel entegrasyonun geleceği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Taşkent, sonbaharda Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi'ne ev sahipliği yapacak

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bahrom Aloyev de forumun ilk toplantısının 2018'de yine Taşkent'te düzenlendiğini dile getirerek, bu platformun son yıllarda bölgesel işbirliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve öneriler geliştirmek açısından önemli kabul gördüğünü ve karşılıklı güven, siyasi diyalog ve ticari-ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Aloyev, forumun sonbaharda Taşkent'te yapılacak Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları İstişare Konseyi toplantısının gündemini oluşturacak konuların belirlenmesi açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi Başkanı Kakha İmnadze de bu zorlu dönemde Orta Asya'nın istikrar vahası olmaya devam ettiğini, forumun son yıllarda bölge ülkeleri arasında oluşan üst düzey karşılıklı güven ve işbirliğinin düzeyini gösterdiğini belirtti.

Orta Asya ülkeleri arasındaki yakın işbirliğinin Güney Asya da dahil diğer bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesinde önemli olduğuna dikkati çeken İmnadze, "Orta ile Güney Asya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, geniş bir bölgede genel olarak istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında kilit bir unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın sona erecek forum kapsamında Orta Asya ülkeleri arasında farklı alanlardaki işbirliğinin genişletilmesi, Orta Asya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konularda oturumlar düzenlenecek.