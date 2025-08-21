Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, oturduğu sitenin bahçesinde tartıştığı kocasını çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 2 çocuk sahibi H.A. isimli kadın ile kocası U.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI

Site önündeki tartışmada H.A., üzerinde bulunan bıçakla eşi U.A.'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. U.A., karın bölgesi ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, H.A.'yı gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan H.A.'nın eşini bıçakladığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
