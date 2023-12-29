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Tarsus'ta Vinç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde vinç operatörü Aziz Kaya, yüklemeye çalıştığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde vinç operatörü Aziz Kaya (41), halatın kopmasıyla yüklemeye çalıştığı minibüsün altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, D-400 Karayolu Adana Mersin istikameti Yenice mevkisinde meydana geldi. Aziz Kaya, arızalanan 33 ALE 460 plakalı minibüsü vinçle çekiciye yüklemek istedi. Bu sırada halat koptu, Aziz Kaya, devrilen minibüsün altında kaldı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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