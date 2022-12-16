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Tarsus'ta otobüs yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

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Tarsus'ta otobüs yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk Otobüsünün çarptığı kazada kız hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

Tarsus'ta otobüs yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk Otobüsünün çarptığı kazada kız hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat ve kızı Ayşe Yıldırım'a çarptı.

Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında sıkışan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza sonrası, olay yerinde toplanan bazı kişiler otobüse taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ayşe Yıldırım Mersin Tarsus 3. Sayfa Güncel Haberler

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