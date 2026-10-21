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Tarım ve Orman Bakanlığı, Aksaray'da belgesiz 17 kuşa el konulduğunu duyurdu

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Aksaray'da denetimlerde yasal edinim belgesi bulunmayan 17 kuşun el konulduğunu açıkladı. Sorumlular hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında idari işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Aksaray'da yapılan denetimlerde, yasal edinim belgeleri bulunmayan 17 kuşa el konulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı yaban hayvanı ticaretiyle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğüne işaret edildi.

Aksaray'da yapılan denetimlerde, yasal edinim belgeleri bulunmayan yaban hayvanlarının tespit edildiği belirtilen paylaşımda, "Denetimler sonucunda 4 kırmızı-yeşil macaw papağanı, 2 sarı alınlı Amazon papağanı, 2 Pakistan papağanı, 6 gri Afrika papağanı ve 3 kükürt taçlı kakadu olmak üzere 17 kuşa el konuldu. Sorumlular hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında idari işlem uygulandı. Yasa dışı yaban hayvanı ticaretine karşı mücadelemizi sürdürüyor, canlı türlerinin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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