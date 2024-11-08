Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Geçen yıl 31 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdik

KAĞITHANE Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle 18'inci Kastamonu Tanıtım Günleri düzenlendi. Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleşen etkinlik 10 Kasım tarihine kadar sürecek. Tanıtım programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz dünya bitkisel üretiminde; 7 üründe birinci ve 6 üründe ikincidir. Geçen yıl 31 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdik. Son 22 yılda ülke olarak hem kendi gıda ihtiyacımızı karşıladık hem de 106 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" dedi.

Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu Tanıtım Günleri'nin hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade eden telgraf metninin okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden etkinlikte Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mehter gösterisi gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Kastamonu'nun geleneksel halk oyunları ve yöresel lezzetleri tanıtılırken çeşitli konserler düzenlendi.

Açılış programına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AKP Kastamonu milletvekili Serap Ekmekçi, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin, Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Ramiz Sezer, çok sayıda il başkanı, milletvekili, kaymakam, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş katıldı.

YUMAKLI: TEÖRÜN TAMAMEN BİTİRİLMESİ İÇİN HER SAHADA ETKİN BİÇİMDE MÜCADELE İÇİNDEYİZ

"Tarih kokan sokaklar, zümrüt yeşili ormanlar ve sıcak yürekli insanlar diyarı Kastamonu'muz için düzenlenen 18'inci Tanıtım Günlerinin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kastamonu'muzun gelenek, görenek, kültür ve lezzetini çok kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle buluşturmak için emek veren hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tanıtım günlerini ziyaret ederek şehrimizin değerleriyle buluşacak olan vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmesi temennisiyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun bir incisi olan Kastamonu, sadece ata yurdumuz değil, bizim gözbebeğimizdir. İnsanıyla da tabiatıyla da Kastamonu'nun bizlerdeki yeri ayrıdır. Bugün burada, Kastamonu'nun bütün o güzelliklerini bir kez daha yad etmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle buradan bütün Kastamonu'ya selam ediyoruz. Kastamonu'nun tarihimizdeki önemli yeriyle gurur duyduğumuzu da özellikle söylemek isterim. Kastamonulu ecdadımızın, Çanakkale Savaşı'nda en ön saflarda savaştığını biliyoruz. İstiklal Savaşı'nda kadını, yaşlısı, genci ile büyük fedakarlıklar göstererek yaptıkları mücadeleyi, hepimiz gururla anlatmaya devam ediyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bugünü anlatırcasına Nasrullah Camii'nden Kastamonululara yaptığı çağrı hala kulaklarımızdadır. 'Ye'se düşmeyin' diyordu Mehmet Akif Tevhide, birliğe sarılın, vatan savunmasında 'tek vücut' olun diyordu. Ecdadımız bu çağrıya hiç tereddüt etmeden evet dedi. Kastamonu, Anadolu'nun o zor günlerinde birlik beraberliğimizin en güçlü kalelerinden biri oldu. Yine 15 Temmuz'da Kastamonulular milli iradeye sahip çıkmakta hiç bir tereddüt göstermediler. İşgal ve darbe girişimine karşı bütün vatanseverlerle birlikte gövdelerini siper etmekten çekinmediler. Bugün de aynı ruhla birliğimize, dirliğimize sahip çıkıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü vatan, bizim şerefimiz ve geleceğimizdir. Ecdadımızın, kanlarıyla karış karış suladığı kutlu bir emanettir. Vatanımızın her karış toprağını korumak, bizim en başta gelen milli meselemiz olmuş, olmaya da devam edecektir. O yüzden Türkiye olarak, milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli ve gerçekçi bir şekilde geliştiriyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtarılması, terörün tamamen bitirilmesi için, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek üzere her sahada etkin bir mücadele içindeyiz. Bugün; Türkiye'nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı vardır. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Bu çerçevede 85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz milletimize, ülkemizin gücüne güveniyoruz. Bu ülkenin üreticisine ve girişimci ruhuna güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON 22 YILDA 106 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİK'

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırada olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Ülkemiz dünya bitkisel üretiminde; 7 üründe birinci ve 6 üründe ikincidir. Geçen yıl 31 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdik. Son 22 yılda ülke olarak hem kendi gıda ihtiyacımızı karşıladık hem de 106 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Türkiye Yüzyılı bizim hem umudumuz hem de her alanda plan ve inşasını yaptığımız vizyonumuzdur. İnanıyorum ki, milletimizin büyüyen umutlarını hiç kimse yok edemeyecektir. Bu inanç, bu birlik beraberlik ruhu milletimizde vardır. Ben Kastamonulu hemşehrilerimde de bu ruhu görüyorum. Ülkemizi doğusuyla batısıyla kardeş kılacak ruh, bu birlik ve beraberlik ruhudur. Terörün gölgesinde siyaset yapanlara dersini verecek ruh, bu ruhtur. Bir yerde bu birlik ruhu varsa huzur, huzur varsa istikbal var demektir. Milli şairimiz, Mehmet Akif'in dediği gibi; 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Kastamonulular olarak her zamanki gibi, istiklalin ve istikbalin ruhu olacağımıza inanıyorum. Güçlü ve büyük Türkiye için el ele vereceğimize yürekten inanıyorum. Kastamonu'nun tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve eşsiz lezzetlerinin tanıtılacağı bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize yeniden teşekkür ediyor, Kas-Der'i ve programda emeği olan herkesi tebrik ediyor, sizleri sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

DALLI: BAŞKANIMIZI VE EKİBİNİ TEBRİK EDİYORUM

Belediye başkanı ve ekibini tebrik ettiğini söyleyen Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise "Kastamonu tarihiyle, kültürüyle, mutfağıyla ve insanının güzelliği ile öne çıkıyor. Bu vesileyle inşallah Kastamonumuzu olduğu şekilde tanıtacağız. Etkinliğimizin bu konuda çok büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Belediye başkanımızı ve ekibini bu konuda tebrik ediyorum. İstanbul'daki ve Kastamonu'daki hemşehrilerimize güzel hizmetler yapmalarını niyaz ediyorum" açıklamalarında bulundu.

ÖZTEKİN: KASTAMONU GÜNLERİ HAYIRLI OLSUN

Etkinlik sayesinde yöresel tatları tekrar tanımış olduğunu ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de "Bugün de burada Kastamonu'nun değerli misafirlerimizi ve hemşehrimizi ağırlıyoruz. Kağıthane'de yoğun nüfus olarak Sivas sonrasında Kastamonu geliyor. Biz burada özellikle Anadolu'dan İstanbul'a göç eden hemşehirlilerimizin kurduğu derneklerimizin ev sahipliğini gerçekleştiriyoruz. Yöresel tatlarımızı hem tarihi hem kültürüyle beraber tekrar tanımış oluyoruz. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kastamonu günleri hayırlı olsun" diye konuştu.