Tarım ve Orman Bakanı: Bu Yıl 1022 Orman Yangınında 6 Bin 900 Hektar Alan Zarar Gördü

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı, 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'nın Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasadı başlattı. Daha sonra Konya Ticaret Borsası'na geçen Bakan Yumaklı, burada düzenlenen Tarımsal Üretim Planlama Bölge İstişare Toplantısı'na kaldı. Orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bildiğiniz gibi bu hafta bütün şehirlerimizde sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınmanın etkilerini yaşadığımız şu günlerde daha fazla ormanlık alanımız yanmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde biz kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin arttırılması için yoğun bir çaba sarf ettik. Sizin herhangi bir yangını tespit etmekteki kabiliyetiniz ne kadar fazlaysa bu yangının müdahale zamanınızda o kadar hızlı olur. Dolayısıyla hasarı minimumda atlatırsınız. Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik. En önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik. Orman yangınlarının artık Türkiye'de farklı bir boyutta devam ettiğini sizler de müşahede ediyorsunuz. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemler nedeniyle olduğunu söylemek mümkün. Biz ilk müdahale, ilk tespit, ilk müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz" dedi.

" Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5 nokta 7 milyon ton hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonunun sadece temmuz ayında alındığını söyleyebilirim. Yani 1 ayda Toprak Mahsulleri Ofisi 5,3 milyon ton hububat aldı. Şöyle biraz düşündüğümüzde gerçekten tek bir kurumun bunu başarabiliyor olmasının bir tek sebebi var. O da Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin varlığı, devletimizin kadim kurumları işte böyle zamanlarda kendisini gösteriyor ve üretici, üretimin, çiftçinin yanında oluyor. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Peki bundan sonra ne olacak? Tahminimiz, bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi toplam 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekor da özellikle 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu."