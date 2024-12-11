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Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması Ankara'da Başladı

Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması Ankara'da Başladı
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Ankara'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması programında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara'nın kültür ve sanat başkenti olma yolunda hızlı ilerlediğini vurguladı. Programda geleneksel ve doğal miras konularında oturumlar düzenlenecek.

Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması programı Ankara'da başladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve UNESCO Buluşması programı iki gün sürecek.

Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara'nın uluslararası platformlarda bilinirliği çok daha yüksek kültür ve sanat başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Bakanlık olarak birçok projeye destek verdiklerini aktaran Mumcu, "Çocuk atölyelerinden sanat etkinliklerine kadar birçok yelpaze faaliyetlerle müzelerimiz halkımız için yaşayan mekanlara dönüşmektedir. Ankara Kalesi, tarihi Roma Hamamı, Hacı Bayram Veli gibi mekanları hem tarih hem de bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Büyük medeniyetlerin, geçmişine sahip çıkan ve geleceğini bu miras üzerine inşa eden toplumlardan doğduğunu aktaran Mumcu, "Ankara geçmişten aldığı güçle yerel ve uluslararası işbirliklerinin kültür ekonomisinde de önemli bir oyuncu haline gelmektedir. Kültür, toplumları birleştiren en güçlü bağlardan biridir ve Ankara bu bağı hem ulusal hem de uluslararası güçlendirecek potansiyellere sahiptir." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kültürel miras yönünden Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu belirtti.

Anadolu'da yaşanıp da dünyanın bilmediği birçok şeyin olduğunu söyleyen Yavaş, şunları söyledi:

"Beypazarı'nda zengin bir ailenin evi var, şu anda orası müze olarak kullanılıyor. Merdivenle çıkılıyor, kapı çalınıyor fakat merdivenle çıktığınız zaman sağ tarafta kapalı ahşap bir pencere var. Kendiniz açıyorsunuz, açtığınız zaman karşınızda bir dönme dolap ve içerisinde yemek bulunur. İhtiyacı olan insan geliyor, kapıyı dahi çalmadan kapıyı açarak istediği yemeği alıp karnını doyuruyor. Daha sonra da boş kabı geri bırakıyor. Buna benzer örnekler ülkemizde vardır ama dünya bunu bilmiyor. Geçen hafta Paris'e gittiğimizde bunu UNESCO başkanına anlattım. Çok ilgisini çekti, ilk defa böyle bir şey duyduğunu ve bunu yerinde inceleyeceğini söyledi."

Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz da sunum yaptı.

Anadolu Medeniyetler Müzesi gezisinin düzenleneceği program kapsamında yarın "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetimler" ve "Doğal Miras ve Yerel Yönetimler" oturumları yapılacak.

Program, Arslanhane Camisi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı/Augustus Tapınağı ve Roma Yolu gezisiyle sona erecek.

"Biz borçlarımızı ödemeye hazırız"

Mansur Yavaş, programa verilen arada gazetecilerin, "SGK'ya olan birikmiş borçların ödenmesine" ilişkin sorusu üzerine, "Biz borçlarımızı ödemeye hazırız." dedi.

Belediyenin de alacakları bulunduğunu söyleyen Yavaş, "Belediyelerimizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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