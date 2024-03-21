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Tarihi kent Nevruz bayramında beyaz örtüyle kaplandı

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Tarihi kent Nevruz bayramında beyaz örtüyle kaplandı

Safranbolu konakları Mart ayında kar yağışı ile beyaza büründü

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi evler ve yapılar, sabah karşı etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, geç gelen kar yağışıyla beyaza büründü. Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının aralıklarla devam ettiği tarihi kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konak ve yapılar karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ziyaretçilerin hayran kaldığı kentteki kar manzaraları dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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